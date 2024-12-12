5 членів ОЗГ шахрайським способом брали мільйонні кредити у банках

Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури м. Києва вживаються заходи для захисту бізнесу під час війни: повідомлено про підозру 5 особам, які у складі організованої групи за підробленими документами заволоділи 29 мільйонами гривень банків та намагались заволодіти ще понад 60 млн (ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України).

Члени групи підшуковували агропідприємства, підробляли документи щодо наявності на їх балансі нерухомості та техніки, яку можна використати як заставу під час укладання кредитних договорів.

Організувала злочинну схему 46-річна мешканка Рівного, залучивши до неї чотирьох співучасників віком від 25 до 54 років. Протягом 2021-2024 років вони з метою отримання кредитів, видавали себе за успішних агробізнесменів.

Так, двоє учасників шахрайства вели перемовини з банками, представляючись керівниками вигаданих агропідприємств, ще один – показував заставне майно, яким начебто володіли ці підприємці, четвертий спільник підвозив їм підроблені документи.

Таким чином їм вдалось отримати кредитів на загальну суму 29 мільйонів гривень (4 мільйони у приватному банку, 25 – у державному).

При останній спробі отримати позику ще у 25 млн гривень та ошукати приватний банк шахраям завадили правоохоронці, затримавши їх на гарячому.

Пресслужба Київської міської прокуратури