5 років за ґратами проведе псевдоенергетик, яка ошукала працівників магазинів та аптек

За підтримання публічного обвинувачення Обухівською окружною прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок 43-річній жінці за фактами шахрайства (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України ).

Згідно з матеріалами слідства, мешканка іншої області, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій та крадіжки, не стала на шлях виправлення і продовжила заробляти на життя незаконним способом.

Упродовж поточного року, представляючись працівником енергетичної компанії, вона вводила в оману працівників магазинів та аптек, і привласнювала їх особисті речі – ювелірні прикраси, гроші й мобільні телефони.

«Працювала» жінка здебільшого на території Київської області, проте встановлені факти вчинення шахрайських дій і в інших містах України. Викрито та затримано її під час чергової афери в одному з магазинів міста Обухів.

Вироком суду її визнано винною в інкримінованих злочинах та засуджено до 5 років позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура