5 років за ґратами проведе правоохоронець із Закарпаття, який перевозив ухилянтів у власному авто

Перечинський районний суд Закарпатської області визнав винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон інспектора прикордонної служби. Йому призначено покарання — 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном.

Слідчі ДБР встановили, що у квітні 2024 року правоохоронець організував незаконне переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Він особисто зустрічав «ухилянтів» на залізничній станції та перевозив їх у власному авто до прикордонної зони. Далі він переодягався у камуфляж та супроводжував чоловіків у бік прикордонних знаків у напрямку Словаччини.

Суд визнав правоохоронця винним за ч. 2 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене службовою особою з використанням службового становища.

Вирок суду вже набрав законної сили.

Процесуальне керівництво здійснювала Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Державне бюро розслідувань