$5 тис. за проживання у будинку для літніх людей вимагав керівник установи

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди затримано керівника соціально-медичної установи для постійного проживання громадян похилого віку (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, посадовець вимагав та одержав від громадянина похилого віку неправомірну вигоду за надання можливості проживати у соціально-медичній установі для постійного проживання з повним забезпеченням та безперешкодне проходження відповідної комісії.

28.04.2021 посадовця затримали одразу після одержання 5000 доларів США неправомірної вигоди. В ході затримання зловмисник намагався позбутися вказаних грошових коштів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За місцем роботи затриманого та у Державній установі тривають обшуки. Наразі встановлюється коло осіб, які можуть бути причетними до вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського УП ГУНП у місті Києві за оперативного супроводження УСР у місті Києві ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура