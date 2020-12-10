50-річний коханець до смерті забив 80-річну даму серця у Кривому Розі (відео)

У Кривому Розі 80-річну бабусю звіряче забив до смерті чоловік, майже на 30 років молодший за неї.

Наче оскаженілий, він лупцював свою жертву, а як подейкують місцеві, за сумісництвом і кохану, руками та ногами. Він не лишив на тілі старенької живого місця.

Коли поліцейські увірвалися у помешкання, де вбивця спокійнесенько сидів біля тіла бабусі, жахнулися від моторошної картини.

Навіть ті, хто знав жінку за життя, не змогли впізнати бідолашну. // kriminal.tv