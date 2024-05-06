500 доларів за обмежену придатність: затримано лікаря ВЛК Житомирського ОТЦК та СП

У кримінальному проваджені, нагляд за яким здійснюється прокурорами Житомирської спецпрокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру лікарю ВЛК Житомирського ОТЦК та СП у одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст.369-2 КК України).

Встановлено, що підозрюваний вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів США від військовослужбовця за вирішення питання про видачу висновку ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

Після отримання хабара лікаря було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Житомирській області за оперативного супроводу УСР в Житомирській області ДСР НПУ.

Прес-служба Спеціалізованої прокуратури

у сфері оборони Центрального регіону