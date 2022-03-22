На Мукачівщині жінку судитимуть за вбивство співмешканця

Мукачівською окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо мешканки району за фактом умисного вбивства співмешканця (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія трапилася минулого року у листопаді. Пара проживала в с. Червеньово. За інформацією слідства, жінка в стані алкогольного сп’яніння посварилася із потерпілим та нанесла йому удар кухонним ножем в груди. Це і спричинило смерть чоловіка на місці події.

Після інциденту обвинувачена намагалася приховати знаряддя вчинення злочину, а також змити сліди крові у помешканні.

На період слідства жінка перебувала під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу Мукачівського районного управління поліції, інформує пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн