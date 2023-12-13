На Шепетівщині оперативно затримали зловмисника, який скоїв напад на підлітка

Published

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі вже оголосили йому підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Подія сталась 10 грудня близько 22:00 години у місті Нетішин.

Зловмисник на вулиці підійшов до 14-річного місцевого жителя. Погрожуючи предметом, схожим на ніж, чоловік відібрав у хлопця два мобільних телефони. Після скоєного втік.

на шепетівщині поліцейські оперативно затримали зловмисника, який скоїв напад на підлітка

На його пошуки був орієнтований увесь особовий склад місцевого відділку поліції. Отримавши оперативну інформацію, правоохоронці розшукали нападника впродовж кількох годин.

Зловмисником виявився 35-річний місцевий житель. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловікові підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

Like

Tags:

You may also like...