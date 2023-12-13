На Шепетівщині оперативно затримали зловмисника, який скоїв напад на підлітка

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі вже оголосили йому підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Подія сталась 10 грудня близько 22:00 години у місті Нетішин.

Зловмисник на вулиці підійшов до 14-річного місцевого жителя. Погрожуючи предметом, схожим на ніж, чоловік відібрав у хлопця два мобільних телефони. Після скоєного втік.

На його пошуки був орієнтований увесь особовий склад місцевого відділку поліції. Отримавши оперативну інформацію, правоохоронці розшукали нападника впродовж кількох годин.

Зловмисником виявився 35-річний місцевий житель. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловікові підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області