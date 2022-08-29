Переправлення чоловіків через кордон під видом «польських студентів» – затримано доцента кафедри столичного вишу

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру громадянину за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, доцент кафедри одного з університетів, екснауковець НАН України організував схему переправлення за кордон осіб призовного віку як «польських студентів».

Підозрюваний обіцяв чоловікам, які мешкають у Києві та підлягають мобілізації, допомогу у виготовленні підроблених документів – запрошень на навчання, студентських квитків та довідок про навчання у вищому навчальному закладі Польщі. Вартість такої послуги він оцінював у 1500 євро з людини.

У ході контролю за вчиненням злочину зафіксовано факти одержання ним коштів за 2 осіб. Під час передачі останнього траншу його затримали правоохоронці на території однієї із столичних АЗС. Загальна сума одержаних ним коштів становить 3 000 євро.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено документацію, банківські картки, комп’ютерну техніку та значну суму коштів.

Наразі йому вже обрано запобіжний захід.

З’ясувалося, що чоловік має судимість та наразі перебуває на випробувальному терміні.

Викриття протиправних дій здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ Нацполіції у місті Києві разом із оперативниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Досудове розслідування триває.

Київська міська прокуратура