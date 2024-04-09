Начальник ТСЦ у Чернігівській області погорів на систематичному хабарництві

Керівник сервісного центру вимагав кошти за видачу посвідчення водія. Крім того, змушував підлеглих працювати за такою ж схемою, а у разі відмови – погрожував звільнити. Незаконне збагачення посадовця припинили оперативники ДВБ. Фігуранта затримали та вручили підозру.

Оперативники ДВБ спільно із слідчими поліції Київської області провели низку заходів для документування протиправної діяльності фігуранта. Одразу після передачі йому 10 тисяч гривень – чергової неправомірної вигоди – зловмисника затримано.

Як з’ясували поліцейські, начальник ТСЦ особисто керував корупційними процесами закладу – погоджував суми за купівлю посвідчень водія та надаючи вказівку, яким співробітникам і скільки грошей потрібно віддати майбутнім водіям. Але на цьому діяльність фігуранта не завершувалася. Він змушував підлеглих-адміністраторів брати участь у корупційному бізнесі. За його схемою, працівники мали брати неправомірну вигоду з майбутніх водіїв, а якщо відмовлялися виконувати корупційні настанови – ризикували бути звільненими. Керівнику мали надавати гроші за кожен успішно складений теоретичний та практичний іспит з водіння авто.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За організовану схему поборів у ввіреному йому підрозділі він може сісти до в’язниці на строк від п’яти до десяти років.

Внутрішня безпека продовжує і надалі виявляти та блокувати будь-які прояви корупції у підрозділах МВС. Якщо ви стали свідком таких протиправних дій, повідомте про них анонімно у чат-бот ДВБ у Телеграмі: @dvb_np_bot або на гарячу лінію за номером +38 050 352 72 77.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України