Судитимуть правоохоронців з Сум, які продали гуманітарну допомогу на суму понад 1 млн.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох правоохоронців з Сум, які привласнили та продали майже 15 тисяч пачок цигарок з гуманітарної допомоги.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що фігуранти підробили листи від імені керівництва однієї з військових частин, із якими звернулися до представників тютюнової компанії. У листах вони просили надати цигарки, як гуманітарну допомогу для військових.

Вони отримали від виробника 15 тисяч пачок цигарок на суму понад мільйон гривень. Але до військових цигарки не потрапили. Надалі зловмисники продали тютюнові вироби на місцевому ринку та через Інтернет.

Двоє правоохоронців обвинувачуються у продажі товарів безоплатної допомоги, підробленні офіційного документу та використанні підробленого документу (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1, 4 ст. 358 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

ДБР