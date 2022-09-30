Поліція Київщини розшукує та встановлює особу крадійки (фото)

Правоохоронці Білоцерківщини звертаються до громадян допомогти ідентифікувати жінку на зображенні.

В одному з магазинів Сквири невідома особа викрала гроші зі столу продавчині, яка в цей момент перебувала в іншій торговій залі приміщення. Слідчі за фактом крадіжки проводять досудове розслідування.

Якщо ви впізнали особу на фото або володієте іншою інформацією, яка б допомогла правоохоронцям у розслідуванні, звертайтесь на спецлінію «102» або напишіть на номер мобільного додатку Viber (063) 997 85 57.

Поліція Київської області