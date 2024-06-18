СБУ затримала інформаторку рашистів, яка шпигувала за підрозділами ЗСУ на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рф отримати актуальні локації ЗСУ у прифронтових районах на півдні України.

У результаті спецоперації на Дніпропетровщині затримано інформаторку російської спецслужби, яка шпигувала одразу на двох напрямках оборони українських військ.

Перший – це південь Дніпропетровської області, де фігурантка розвідувала місця базування підрозділів ЗСУ.

Ще один напрямок – Запорізький. Там ворога цікавили маршрути руху та пункти дислокації українських захисників на підступах до обласного центру.

За наявними даними, окупанти планували використати розвіддані для прориву української оборони.

Служба безпеки спрацювала на випередження, завчасно викрила російську інформаторку та затримала її «на гарячому», коли вона фотографувала переміщення української бронетехніки.

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

Як встановило розслідування, фігуранткою виявилась продавчиня крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровщини, яке межує із Запорізьким районом.

Інформаторка намагалася встановлювати близькі контакти з українськими військовими, щоб «втемну» випитувати потрібні відомості.

Розвіддані вона передавала окупантам через свою знайому, яка проживає у тимчасово окупованому Криму і має брата – командира підрозділу рашистів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Служба безпеки України