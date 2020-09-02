Прокуратура повернула територіальній громаді на Луганщині землю вартістю ₴6 млн.

Старобільська місцева прокуратура Луганської області довела в суді незаконність рішення органу місцевого самоврядування про передачу у приватну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею понад 74 га вартістю 6 млн гривень.

Прокурорами встановлено, що у вересні 2018 року рішенням Сичанської сільської ради Марківського району Луганської області громадянам передано без правових підстав земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.

Зокрема, було порушено встановлений земельним законодавством порядок зміни цільового призначення земельних ділянок та

їх безоплатної передачі у приватну власність.

Після набрання законної сили рішенням Марківського районного суду Луганської області зазначені землі буде повернуто у комунальну власність територіальної громади.

Пресслужба прокуратури Луганської області