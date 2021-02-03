Посадовця держпідприємства судитимуть за ₴250 тис. збитків на оренді літака

Київською місцевою прокуратурою № 7 скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника державного підприємства, службова недбалість якого спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, заступник генерального директора ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство», неналежно виконуючи службові обов’язки та в порушення режиму економії використання бюджетних коштів, здійснив не повний моніторинг даних щодо повітряних суден (літаків), які б могли виконати необхідний об’єм аерогеодезичних робіт.

Вказане призвело до укладення договору оренди літака без дотримання конкурентної процедури державних закупівель та закупівлю послуг в одного учасника за завищеними цінами, що спричинило збитки державі на суму понад 250 тис. грн.

Завдяки заходам, вжитим в ході слідства, завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі.

Досудове розслідування здійснювалося спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУ БКОЗ СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура