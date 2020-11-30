Поліцейські Донеччини викрили схему отримання хабарів з місцевих підприємців  

За проходження курсів з охорони праці, складання іспитів та видачу посвідчень керівники товариств повинні були сплачувати неправомірну вигоду.

«Схему» викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Громадянин, який представлявся радником Голови Державної служби України з питань праці, за певну винагороду обіцяв сприяти у вирішенні питань щодо проходження працівниками підприємств курсів з охорони праці та в подальшому безперешкодного складання іспитів і отримання відповідних посвідчень.

Аби приховати свою злочинну діяльність та не потрапити в «поле зору» правоохоронців, кошти повинні були перераховувати на карткові рахунки.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські задокументували факт перерахування 12 000 гривень неправомірної вигоди на вказаний фігурантом рахунок.

Наразі зловмисникові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України