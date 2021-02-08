$500 тис. за закриття провадження – двоє підозрюваних постануть перед судом

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування відносно двох осіб, які шляхом підбурення до надання неправомірної вигоди начебто одному з екскерівників Генеральної прокуратури України заволоділи коштами двох громадян у сумі 500 тис. доларів США (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у квітні 2019 року підозрювані, будучи знайомими із двома фігурантами кримінального провадження за фактом вимагання, повідомили, що мають можливість через одного з на той час діючих керівників Генеральної прокуратури України вирішити питання про закриття кримінального провадження.

За прийняття такого рішення підозрювані запросили 500 тис. доларів США нібито для передачі їх одному з керівників Генпрокуратури, хоча насправді мали намір заволодіти вказаними коштами та розпорядитися ними на власний розсуд.

Одного з учасників шахрайської оборудки викрили одразу після одержання всієї суми грошових коштів, а його спільника — під час досудового розслідування.

Наразі слідство у кримінальному проваджені завершено. Відповідно до вимог ст. 290 КПК України матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювалося спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура