У Виноградові затримали прикордонника, який за 1000 доларів погодився сприяти в контрабанді цигарок

Військовослужбовець мав сприяти зловмисникам незаконно переміщувати тютюнові вироби з України в Румунію.

Офіцери внутрішньої та власної безпеки Мукачівського загону ГВВВБ «Захід» спільно зі співробітниками УСР в Закарпатській області ДСР НПУ та слідчими ТУ ДБР м. Львів, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, в рамках кримінального провадження затримали у Виноградові Закарпатської області інспектора прикордонної служби Мукачівського загону.

Прикордонник вимагав та отримав від місцевого мешканця другу частину неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США (загальна сума неправомірної вигоди 1000 доларів США) за сприяння незаконному переміщенню тютюнових виробів через державний кордон України на ділянці відповідальності відділення «Дюла» відділу «Дякове».

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України, тривають невідкладні слідчі дії.

Кримінальне провадження розпочате за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». // Закарпаття онлайн