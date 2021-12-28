В Одесі затримали 31-річного жителя Дніпропетровщини, який пограбував жінку

Помітивши, як у дворі будинку на Італійському бульварі жінка знімає показники лічильника, зловмисник підкрався до неї і вирвав з рук смартфон.

Оперативники розшукали правопорушника, а майно потерпілої, яке він встиг продати, вилучили.

«Як з’ясувалося, фігурант вже має судимість за скоєння аналогічного злочину, тому за повторність йому оголосили підозру за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Зараз чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до шести років ув’язнення», — розповіла слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Жанна Рудковська.

Одеське районне управління поліції № 1