Завершено спецрозслідування стосовно «народної міліціянтки», яка разом з окупантами викрала автівку на потреби «нової влади»

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний щодо 32-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації с. Стрілеча Харківського району жінка добровільно працювала у так званій «народній міліції». Колаборантка обіймала посаду «дільничного інспектора».

Крім того, «міліціянтка» встигла побудувати дружні стосунки з окупантами. Так, на російському позашляховику багатоцільового призначення «ТИГР» обвинувачена разом з військовими країни-агресора приїхала до с. Лук’янці Харківського району. Вони проникли на територію приватного домоволодіння та заволоділи автомобілем для подальшої передачі окупаційній владі.

Колаборантка встигла втекти разом з російськими військовими на територію країни-агресора. Наразі вона перебуває у розшуку.

Поплічницю окупантів судитимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура