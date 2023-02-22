$500 за місце на столичних ярмарках – начальнику управління КМДА повідомлено про підозру

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру керівнику одного з управлінь КМДА за фактом одержання неправомірної вигоди за надання місць на столичних ярмарках (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно матеріалів слідства, керівник управління, який одночасно займає посаду заступника начальника одного з Департаментів КМДА, розробив корупційну схему видачі дозволів на встановлення додаткових торгівельних місць на ярмарках в м. Києві.

Так, за місце на торгівельній площадці у центральних районах столиці фермери та підприємці повинні були сплачувати 500 дол. щоквартально, а у подальшому 150 дол. щомісячно. У разі ж відмови сплачувати ці кошти для реалізаторів продукції створювалися штучні перешкоди в роботі на території столиці.

За результатами розслідування та на підставі отриманих доказів начальнику управління повідомили про підозру.

Крім того, у ході проведених обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного, а також осіб, які можуть бути причетні до вказаної корупційної схеми, правоохоронці вилучили документацію, що пов’язана з ярмарковими заходами та «чорнові» записи.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Солом’янського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників Управління стратегічних розслідувань в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура