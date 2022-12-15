$5000 за сприяння у виїзді за кордон для чоловіків – затримано жителя Сумщини

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю смт Ямпіль Шосткинського району, який одержав 5000 доларів США неправомірної вигоди за сприяння у виїзді за кордон для чоловіків, які підлягають мобілізації (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний під час зустрічі з 31-річним знайомим повідомив, що попри обмеження у зв’язку із введенням правового режиму воєнного стану, може допомогти йому виїхати за кордон. Підозрюваний запевнив, що має знайомих осіб, які організують внесення необхідних відомостей до інформаційної системи «Шлях». Таку послугу він оцінив у 5 тис. доларів США.

Під час наступної зустрічі 9 грудня 2022 року правоохоронці задокументували факт передачі громадянином обумовленої суми підозрюваному.

У підозрюваного та особи, яка також може бути причетна до незаконної діяльності, проведено санкціоновані обшуки. У ході досудового розслідування буде надано правову оцінку діям зазначеної особи.

На даний час рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під майже 200 тис. грн застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та у взаємодії зі співробітниками 5 прикордонного загону (м. Суми) під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура