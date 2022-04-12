52-річного одесита затримали за підозрою у вбивстві знайомого

Подія сталася в помешканні правопорушника, у якого 40-річний одесит перебував у гостях. Через непорозуміння після вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сутичка, в ході якої господар задушив гостя паском.

Правоохоронці зловмисника затримали і вилучили з місця злочину речові докази. Своєї причетності до скоєного чоловік не заперечував.

Дії фігуранта слідчі кваліфікували як умисне вбивство. Йому оголосили підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України і до обрання запобіжного заходу помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 1