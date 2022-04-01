Двох адвокатів судитимуть за підробку довідок про виключення з військового обліку

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох адвокатів Ради адвокатів Вінницької області, які при спробі перетину держкордону, пред’явили підроблені довідки про виключення з військового обліку за станом здоров’я.

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, адвокати намагалися покинути територію України через МПП «Порубне» у Чернівецькій області, пред’явивши працівникам прикордонної служби для перевірки довідки з явними ознаками підробки про те, що не підлягають військовій службі за призовом під час мобілізації. // Судовий репортер