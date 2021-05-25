Из хранилища «Родовид Банка» пропали 450 тысяч гривень

Начальнику отдела денежного обращения и кассовых операций АО «Родовид Банк» сообщено о подозрении в краже из хранилища финансового учреждения 450 тыс. грн.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, ей инкриминируют присвоение денежных средств банковского учреждения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Согласно материалам следствия, в феврале 2020 года начальница отдела, имея доступ к денежным средствам, которые хранились в хранилище банка, «беспрепятственно проникла в него и без каких-либо законных оснований изъяла из него 450 тыс. гривен, которые присвоила и получила возможность распорядиться по своему усмотрению».

В прокуратуре добавили, что в настоящее время принимаются меры для возмещения ущерба, причиненного государственному банку, который находится в стадии ликвидации. // УНИАН