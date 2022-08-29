53-річного киянина затримали за вбивство сусідки

Чоловік та жінка розпивали разом алкоголь неподалік від місця проживання. У ході спілкування фігурант накинувся на потерпілу та задушив. Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні умисного вбивства.

26 серпня поточного року на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на вулиці Академіка Заболотного в лісосмузі вона виявила жахливу знахідку – тіло жінки без ознак життя. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, судово-медичний експерт та патрульні.

Як повідомив очільник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, за спільної роботи правоохоронців територіального управління поліції, співробітників управління карного розшуку та кримінального аналізу у той же день за підозрою у скоєнні злочину був затриманий 53-річний сусід померлої:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що місцевий житель разом з потерпілою проживали у одній багатоповерхівці. За декілька годин до події вони розпивали алкоголь, а далі разом вийшли з під’їзду та направились у бік лісосмуги, де згодом заявниця виявила тіло жінки з ознаками насильницької смерті. У подальшому під час санкціонованого обшуку у квартирі фігуранта ми виявили речові докази, які вказують на його причетність до скоєння кримінального правопорушення. Киянина затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок асфіксії. Слідчі територіального підрозділу за погодженням з Голосіївською окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

«Нині вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину. На час досудового розслідування зловмисник перебуватиме під вартою, йому загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення», – додав Араік Кочкадамян.

Відділ комунікації поліції Києва