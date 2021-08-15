Гибель мэра Кривого Рога: появились подробности

В селе Вольное Днепропетровской области мэра Кривого Рога нашли мертвым — появились новые подробности случившегося.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

15 августа Константина Павлова нашли в луже крови дома на веранде. Возле него лежал карабин «Сайга». По предварительной информации, градоначальник выстрел произвел сам. После выстрела Павлов прошел около 10-ти шагов к двери, после чего, вероятно, скончался. На лице и руках погибшего обнаружили остатки пороха. На данный момент обыска в доме не было.

Полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины — умышленное убийство.