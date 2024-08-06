Взято під варту водія, який допустив смертельний наїзд на пішохода в Дубенському районі та втік

Нагадаємо, ДТП сталася ввечері третього серпня на трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» поблизу селища Смига: 58-річний водій автомобіля «Renault Mascott» допустив наїзд на 62-річного чоловіка, який ішов у попутному напрямку та вів у руках велосипед. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні, натомість кермувальник із місця події втік.

Його та транспортний засіб поліцейські розшукали за декілька годин. У порядку статті 208 КПК слідчий слідчого управління затримав дубенчанина та повідомив йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого за ч. 2 ст. 286 КК України.

Сьогодні, 5 серпня, Рівненський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави.

Відділ комунікації поліції Рівненської області