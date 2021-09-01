55-річного мешканця Баштанського району поліцейські затримали  за вбивство сусіда

Після скоєного зловмисник намагався втекти на автомобілі, проте його оперативно розшукали співробітники сектору реагування патрульної поліції та доставили до відділку. За вбивство затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.

Сьогодні, 31 серпня, до відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл Березнегуватської ОТГ про те, що на вулиці він знайшов свого односельця мертвим.

На тілі чоловіка експерти виявили ножові пораненням грудної клітини та живота.

Правоохоронці з’ясували, що подія сталась неподалік домоволодіння 39-річного потерпілого, де напередодні він разом із сусідом вживали спиртні напої. Потім між чоловіками виникла сварка, в ході якої зловмисник декілька разів вдарив опонента ножем.

Намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, чоловік залишив місце злочину на автомобілі ВАЗ-2121. На його розшук негайно був орієнтований особовий склад найближчих відділень поліції. Зловмисника оперативно затримали співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 на виїзді з м. Новий Буг. Наразі за узгодженням із окружною прокуратурою вирішується питання щодо затримання жителя Баштанщини у порядку ст. 208 КПК України.

Нині слідчі проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області