6 років ув’язнення, конфіскація майна та позбавлення спеціального звання – за наркозлочини засуджено експравоохоронця

За апеляційною скаргою Миргородської окружної прокуратури скасовано вирок суду першої інстанції стосовно колишнього оперуповноваженого одного з відділів поліції Полтавщини.

Правоохоронець обвинувачувався у пособництві в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно, пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі та зловживанні впливом (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Чоловіка засуджено до 6 років за ґратами з конфіскацією майна та позбавлено спеціального звання – старший лейтенант поліції.

За даними слідства, у 2016 році поліцейський під час перебування на посаді погодився сприяти в усуненні перешкод жінці, яка займалася збутом наркотичних засобів. За «кришування» протиправної діяльності він запросив щомісячну грошову винагороду.

Миргородський міськрайонний суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 369 КК України та обмежився штрафом – 12 тис. 750 грн із позбавленням права обіймати посади в центральних та територіальних органах Національної поліції України терміном на 1 рік. За іншими статтями Кримінального кодексу України обвинуваченого було виправдано.

Не погодившись із таким вироком, прокурори оскаржили його до Сумського апеляційного суду та відстояли свою позицію.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури