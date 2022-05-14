6 років за ґратами: прокуратура відстояла покарання псевдоактивісту

Закарпатська обласна прокуратура в апеляційному суді відстояла реальну міру покарання для закарпатського псевдоактивіста за залишення потерпілого від ДТП у небезпеці (ч. 3 ст. 135 КК України). Його засуджено до 6 років позбавлення волі. Крім того, він має виплатити родині потерпілого 200 тис. грн відшкодування.

На початку березня минулого року Ужгородський міськрайонний суд ухвалив чоловікові вирок за порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286 КК України) та залишення його в небезпеці, що призвело до смерті особи (ч. 3 ст. 135 КК України). Тоді йому призначили покарання у виді 6 років ув’язнення та позбавлення права керувати транспортними засобами на 3 роки, яке прокуратура оскаржила в апеляційній інстанції у частині м’якості вироку.

Сьогодні ж Закарпатський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокуратури та звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності за вчинення ДТП у зв’язку із закінченням строків давності. Це зумовлено, зокрема, і штучним затягуванням розгляду провадження стороною захисту. Водночас міру покарання за залишення потерпілого в небезпеці суд не змінив і вирок вже набув законної сили.

Наразі закарпатець перебуває під вартою на території Київщини за підозрою у скоєнні іншого злочину в період воєнного стану. Йдеться про незаконне поводження із боєприпасами.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури