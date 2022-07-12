60-річного волинянина-рецидивіста підозрюють у розбойному нападі

За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 60-річному жителю міста Ківерці повідомлено про підозру у вчиненні розбою в умовах воєнного часу (ч.4 ст. 187 КК України).

Неодноразово судимий уже волинянин увечері 17 травня 2022 року на вулиці Шевченка у Ківерцях напав на перехожого, кілька разів ударив його палицею по голові, спричинивши струс мозку, та відібрав мобільний телефон.

Затриманому невдовзі зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Триває досудове розслідування.

Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Пресслужба обласної прокуратури