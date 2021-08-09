У Києві повідомили про підозру чоловіку, який вдарив ножем неповнолітнього

Зловмисник, перебуваючи напідпитку, спровокував конфлікт із юнаком та вдарив його ножем у живіт. Після скоєного порушник намагався втекти, однак його затримали правоохоронці. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До столичної поліції від оперативного чергового муніципальної охорони надійшло повідомлення про те, що на Контрактовій площі неповнолітній внаслідок конфлікту із невідомим отримав ножове поранення. На місце події негайно прибули лікарі, слідчо-оперативна група та екіпажі патрульної поліції.

Під час з’ясування обставин поліцейські встановили, що 17-річний хлопець разом із своїми друзями перебував на вулиці, як в цей час до компанії почав чіплятись чоловік напідпитку. У ході конфлікту порушник дістав з кишені ніж та вдарив ним юнака у живіт, після чого намагався втекти, однак його затримали працівники муніципальної охорони.

Потерпілого із проникаючим пораненням живота лікарі доставили до медичного закладу, а 47-річного місцевого мешканця поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З кишені підозрюваного слідчі вилучили ніж, який в подальшому направили для проведення відповідної експертизи.

Відомості щодо події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та слідчі готують клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва