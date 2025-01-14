Поліцейські Києва встановили ще чотирьох знахабнілих молодиків – учасників скандального інциденту

Також слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 338 Кримінального кодексу України – наруга над державними символами.

Йдеться про фото, використане у відео, де ймовірно один із учасників компанії неповнолітніх, став ногами на державний прапор України.

Крім того, відносно усіх неповнолітніх поліцейські скерували до органів опіки та піклування, навчальних закладів, служби у справах дітей звернення щодо перевірки умов виховання підлітків.

На батьків чотирьох із них поліцейські склали адмінпротоколи за 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Також триває досудове розслідування за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Національна поліція України