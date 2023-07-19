Тільки за півроку ДБР вже направило до суду понад 75 обвинувальних актів стосовно суддів

Ефективність роботи правоохоронної системи України багато в чому залежить від того, наскільки професійні та доброчесні судді працюватимуть в українських судах. Державне бюро розслідувань у межах покладених на нього повноважень, наполегливо допомагає суддівській спільноті очищатися від зрадників та нечистих на руку колег.

Працівники ДБР виявляють серед суддів корупціонерів, хабарників, зрадників та колаборантів.

У першому півріччі 2023 року до суду за матеріалами ДБР були направлені обвинувальні акти щодо 75 суддів, ще 9 суддям повідомлено про підозру, затримано одного суддю.

Матеріали цих розслідувань надають Вищій раді правосудді всі необхідні підстави та аргументи для безкомпромісного очищення суддівського корпусу.

Також ДБР ефективно та принципово реагує на інші порушення законодавства з боку суддів. Наприкінці травня працівники ДБР розпочали розслідувати обставин ДТП на блокпосту у Києві за участі судді, в якому загинув військовослужбовець.

17 липня суд продовжив підозрюваному термін перебування під вартою до 26 серпня.

Прикладами інших розслідувань ДБР щодо суддів є такі факти:

Державне бюро розслідувань