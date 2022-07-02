На Одещині затримали двох братів, підозрюваних у жорстокому вбивстві односельця

Зараз зловмисники знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання – за скоєне їм може загрожувати довічне ув’язнення.

29 червня до поліції звернулася тітка загиблого яка повідомила, що сусід знайшов її 46-річного племінника мертвим у власному будинку. З’ясувалося, що чоловік загинув понад три дні тому від численних поранень.

Оглянувши місце злочину та місцеві домоволодіння, опитавши свідків і провівши інші першочергові слідчі дії, правоохоронці встановили – до злочину причетні двоє односельців потерпілого. Під час спільного відпочинку на одній з вулиць села між чоловіком та двома братами виникла раптова сварка, після якої потерпілий пішов додому, а зловмисники, не вгамувавшись, прийшли до нього з бажанням з’ясувати відносини. Коли конфлікт спалахнув наново, старший з братів схопив кухонний ніж і вдарив потерпілого у шию, а інший – наніс 12 ударів шилом у спину.

Підозрювані втекли й нікому не розповідали про скоєне. Молодший чоловік залишився вдома, а от другий брат добрався до Одеси та блукав там вулицями, плануючи дістатися Миколаєва. Проте не встиг – спільників менш ніж за добу затримали поліцейські в порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

«Правоохоронці під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури оголосили фігурантам підозри за пунктом 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. За умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, спільникам загрожує ув’язнення на строк від десяти до п‘ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Наразі слідчі клопочуть про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — прокоментував начальник відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Олександр Бодюл.

Відділення поліції № 2 Болградського районного відділу

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