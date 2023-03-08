У Львові взято під варту зловмисника, підозрюваного у вбивстві співмешканки

За скоєне 47-річному львів’янину загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як встановили співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, 6 березня близько 20.00 в квартирі одного з будинків на вулиці Хвильового у Львові 47-річний львів’янин під час побутового конфлікту жорстоко побив свою 52-річну співмешканку. Чоловік завдав жінці чисельних ударів, зокрема, по голові та в інші ділянки тіла, спричинивши тілесні ушкодження, від яких вона померла.

7 березня слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За рішенням суду поліцейські взяли підозрюваного під варту.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області