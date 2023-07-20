на вінниччині поліцейські встановили водія, який намагався викрасти з поля понад 23 тони пшениці

У Гайсинському районі працівники Відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції затримали автомобіль MAN під керуванням 60-річного вінничанина. Водій з території поля одного із місцевих товариств намагався викрасти 23 тони 260 кілограмів зерна на суму 135 тисяч 838 гривень.

18 липня до поліції звернулись працівники служби безпеки товариства з приводу крадіжки пшениці. Один з автомобілів після завантаження зерна не пройшов відповідну реєстрацію й контроль та поїхав з поля у невідомому напрямку.

Як розповів керівник Відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції Володимир Зеленчук, поліцейські оперативно виїхали на місце події. Як з’ясувалось, водій автомобіля MAN після завантаження зерном не пройшов процедуру реєстрації, опломбування й отримання товарно-транспортної накладної на вантаж, виїхав з поля поза межами контрольного пункту та попрямував у протилежному до елеватора напрямку.

Правоохоронці виявили водія за 8 кілометрів від поля. Під час спілкування із керманичем, власником вантажівки, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. При освідуванні у його організмі виявили 1,94 проміле алкоголю.

Для подальшого документування правопорушення працівники поліції викликали слідчо-оперативну групу.

Транспортний засіб вилучений та поміщений на арештмайданчик.

За цим фактом слідчі розпочали розслідування за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України (замах на крадіжку).

За такий злочин чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюється Гайсинською окружною прокуратурою.

Крім цього, на водія поліцейські склали протокол за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.

Відділ комунікації поліції Вінницькій області