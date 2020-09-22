Предпринимателя-фармацевта будут судить за финансирование терроризма

В Донецкой области будут судить директора фармацевтического предприятия за финансирование терроризма.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.

“Направлен в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия за содействие деятельности террористической организации и финансирование терроризма (ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 258-5 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в конце 2014 года директор общества с ограниченной ответственностью, которое работало в фармацевтической сфере, решил продолжить работу предприятия в ныне оккупированной Горловке.

«Он перерегистрировал общество в так называемом “департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов “ДНР” и за счет уплаты налогов в “центральный республиканский банк „ДНР“ финансировал террористическую организацию и осуществлял иное содействие ее преступной деятельности, в частности путем бесплатного обеспечения боевых подразделений медикаментами. В настоящее время предприятие производит и реализует через контролируемые оккупационным режимом коммерческие структуры более 40 наименований продукции”, — сообщили в прокуратуре.