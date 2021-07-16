25 тис. гривень за експертний висновок – в Одесі на хабарі викрито судового експерта

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито експерта комунальної установи «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи» на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за надання висновку (ч. 4 ст. 368-4 КК України).

За даними слідства, судовий експерт вимагав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 25 тис. гривень за надання експертного висновку із встановленням у ньому більш тяжкого ступеню тілесних ушкоджень.

У ході контролю за вчиненням злочину експерта затримали на «гарячому», одразу після одержання ним коштів.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та подальшого обрання запобіжного заходу.

Наразі тривають першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Викриття корупційного злочину здійснювалося прокурорами спільно із слідчими Печерського управління поліції ГУНП в місті Києві за оперативного супроводження співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура