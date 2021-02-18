₴63,9 млн. шкоди ПАТ «Укртрансгаз» через службову недбалість – підозрюється екскерівник структурного підрозділу

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру екскерівнику структурного підрозділу однієї з філій ПАТ «Укртрансгаз» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи зобов’язаним забезпечити проведення належного аналізу цін на обладнання та матеріально-технічні ресурси, які використовуються при проектуванні об’єктів газотранспортної системи, не забезпечив перевірку цін на устаткування, викладених у комерційних пропозиціях суб’єктів господарської діяльності. Внаслідок таких дій інтересам ПАТ «Укртрансгаз» спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи «Укртрансгазу» завдано матеріальну шкоду на загальну суму 63,9 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває – воно здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Також вживаються заходи для відшкодування спричинених державі збитків.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора