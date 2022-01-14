63-річного волинянина судитимуть за зґвалтування малолітньої дитини

Володимир-Волинська окружна прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про зґвалтування 7-річної дівчинки та вчинення щодо неї розпусних дій (ч.4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України) 63-річним жителем селища Благодатне.

Слідство встановило, що з червня по серпень 2021 року пенсіонер неодноразово глумився над дитиною в себе в гаражі.

Подальшу долю волинянина, який перебуває під вартою, вирішуватиме суд.

Довідково: санкцією ч.4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Пресслужба обласної прокуратури