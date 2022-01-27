7 000 доларів за каліцтво депутата – судитимуть замовника нападу

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови селищної ради на Херсонщині за фактом замаху на заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчиненого на замовлення (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 121 КК України).

Слідством встановлено, що голова селищної ради на Херсонщині, перебуваючи тривалий час у неприязних стосунках, що виникли в ході господарської діяльності, з депутатом цієї ради, який також є керівником фермерського господарства. Чоловік підшукав особу, яка на його замовлення мала заподіяти шкоду здоров’ю потерпілого.

За грошову винагороду у розмірі 7 тис доларів США виконавець злочину мав нанести керівнику фермерського господарства тяжкі тілесні ушкодження, що призведуть до інвалідності. Таким чином замовник хотів позбавити можливості чоловіка займатись господарською діяльністю.

Для виконання замовлення голова селищної ради під час зустрічей у вересні та жовтні минулого року передав виконавцю частину винагороди в сумі 500 доларів США та 37 тис грн. Після виконання замовлення він пообіцяв сплатити ще 5 тис доларів США.

З метою захисту життя та здоров’я потерпілого правоохоронці зімітували напад та побиття жертви. Під час передачі виконавцю другої частини винагороди – 2 500 доларів США та 65 тис грн було викрито та затримано замовника.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Одеській області, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури