На Кіровоградщині учасників ОЗГ судитимуть за бандитизм

У ході досудового розслідування встановлено, що злочинна діяльність групи була спрямована на заволодіння майном громадян, із використанням насильства до них або погрозою його застосування, із використанням вогнепальної зброї та спричинення потерпілим матеріальної шкоди.

Наприкінці лютого 2020 року у Кропивницькому зловмисники напали на місцевого мешканця, кілька годин його утримували та силою змусили віддати близько мільйона доларів США. Оперативники управлінь стратегічних розслідувань та карного розшуку, детективи слідчого управління поліції області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, встановили місцезнаходження осіб, причетних до скоєння злочину.

За силової підтримки спецпризначенців КОРД і роти поліції особливого призначення, учасників групи затримали в Одесі.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями постійного та тимчасового проживання учасників ОЗГ, у гаражному приміщенні та в автомобілях фігурантів і виявили речові докази.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт стосовно учасників ОЗГ за фактами вчинення злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, скеровано до суду.

За матеріалами слідчого управління

поліції Кіровоградської області