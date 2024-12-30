До 7 років ув’язнення засуджено мешканця Прикарпаття за зґвалтування неповнолітньої дівчини

За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури місцевого мешканця визнано винним у зґвалтуванні 14-річної дівчини (ч. 3 ст. 152 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання – 7 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у липні 2023 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував сестру своєї співмешканки. Під приводом відвезти дівчину до сестри він завіз її в поле та, застосовуючи фізичну силу, вчинив відносно неї протиправні дії сексуального характеру.

У судовому засіданні 22-річний чоловік свою вину визнав повністю.

На вирок суду засуджений очікував під вартою.

Івано-Франківська обласна прокуратура