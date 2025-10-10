₴600 тис. збитків державі – судитимуть матір нібито хворих дітей та підприємців

Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Сколівського району та двох підприємців.

Слідством встановлено, що обвинувачені організували злочинну схему систематичного заволодіння бюджетними коштами. Мова йде про гроші, які призначались для компенсації витрат батьків за програмою «Муніципальна няня».

Матір, попередньо домовившись з підприємцями, які є чоловіком та дружиною, укладала з ними договори про нібито надання послуг по догляду за малолітньою дитиною. Проте насправді було узгоджено, що такі послуги надаватися не будуть, а одержані гроші поділяться між ними.

Окрім цього, мешканка Сколівщини незаконно отримала від держави соціальну допомогу по догляду за хворими дітьми.

Для отримання цих виплат жінка подала фіктивні документи в Управління соцзахисту населення. Зокрема, це були підроблені довідки, які свідчили про наявність у її дітей серйозних захворювань, яких насправді вони не мали.

Задокументовано, що таким чином у період з 2022 року по червень 2025 року загалом було безпідставно виплачено більше 600 тис грн.

Дії обвинувачених кваліфіковано як шахрайство, підроблення офіційних документів та їх використання (ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Досудове розслідування та оперативний супровід – відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головне управління Нацполіції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури