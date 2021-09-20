Поліція відкрила кримінальну справу через напад ультрас «Динамо» на звичайних вболівальників

Клуб визнав дії власних фанатів неадекватними.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу ультрас «Динамо» на звичайних вболівальників, що стався у суботу під час матчу Прем’єр-ліги з «Олександрією».

Бійка сталася через дим від піротехніки.

Ось як описує інцидент пресслужба «Динамо»:

«Під час проведення матчу близько 19 год. 45 хв. організована багаточисельна група осіб, які перебували у фанатському секторі #41 «Динамо», запалила піротехнічні засоби. Уболівальники сусіднього сектору зробили їм правомірні усні зауваження про те, що такі їхні дії завдають шкоду та створюють дискомфорт дітям та іншим глядачам у секторі #37. У відповідь на таке прохання мала місце агресивна, неадекватна реакція з боку представників фанатського угруповання. Вона проявилася у вчиненні фізичного насильства над деякими глядачами, їх побитті групою осіб на очах у багаточисельної аудиторії матчу, в т.ч. телеглядачів. Лише після втручання поліції це правопорушення було припинено».

Керівництво стадіону «Олімпійський», де проходив матч, передало всі наявні фото- та відеоматеріали в поліцію, яка почала їх розслідувати.

Пресслужба поліції повідомила, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. // LB.ua