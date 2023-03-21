За державну зраду чотирьом експравоохоронцям Луганщини загрожує довічне ув’язнення

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох правоохоронців, яким інкримінують державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Серед обвинувачених – заступник начальника сектору Біловодського відділу поліції, двоє поліцейських конвойної служби ГУ Нацполіції в Луганській області та працівник Служби судової охорони Луганщини.

За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вони зайняли проросійську позицію та пішли на співпрацю з ворогом.

Після проходження співбесіди обвинувачені розпочали роботу в інтересах окупаційної влади російської федерації. З березня 2022 року служать у незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованій території – «Новопсковському та Біловодському районних відділах внутрішніх справ мвс лнр».

Наразі правоохоронців оголошено у розшук. За клопотанням прокуратури особам обрано запобіжний захід – тримання під вартою, а на їхнє майно – житловий будинок, транспортні засоби, земельні ділянки – накладено арешт.

Матеріали обвинувачення для розгляду передано до Першотравенського міського та Васильківського районного судів Дніпропетровської області.

За злочини проти основ нацбезпеки країни зрадникам загрожує 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури