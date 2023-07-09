Вбивця 72-річного жителя Вінниччини проведе за ґратами 10 років

На підставі зібраних під час досудового розслідування слідчими поліції доказів, суд першої інстанції визнав винним у вчинення особливо тяжкого злочину 32-річного односельця потерпілого.

Нагадаємо, що сталось 27 січня цього року в смт Вапнярка Тульчинського району на території місцевої школи. Під час конфлікту підсудний завдав руками та ногами односельцю тілесні ушкодження несумісні з життям.

Між потерпілим, який працював у шкільній котельні, та засудженим під час застілля виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку на вулиці, під час якої молодший з чоловіків побив старшого.

Чоловіка визнали винним в інкримінованому йому злочині, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України), та засудили до 10 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області