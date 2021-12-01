Мешканець Львова побив та пограбував перехожого

За скоєння грабежу, поєднаного з насильством, зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

28 листопада, близько 6 години ранку, до поліції надійшло повідомлення від львів’янина про те, що його пограбував на вулиці невідомий чоловік.

На місці працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2. Як встановили правоохоронці, близько 5.50, на вулиці Городоцькій до заявника підбіг невідомий, наніс йому кілька ударів в обличчя та повалив на землю. Після цього зловмисник вирвав з рук потерпілого наплічну сумку, заволодів його грошима у сумі 2000 гривень та втік.

Невдовзі оперативники кримінальної поліції територіального підрозділу поліції встановили особу зловмисника, причетного до пограбування, раніше вже судимого 19-річного місцевого мешканця, а також місце його перебування. Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили у нього речові докази.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області